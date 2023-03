Sensibilisation à l'autisme : Saint-Pierre se pare de bleu

Ce dimanche 2 avril 2023, aura lieu la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Organisée depuis 2088, cette journée a pour objectif de sensibiliser le grand public à cette maladie. À cette occasion, la ville de Saint-Pierre a décidé de se mettre au bleu.

Sollicitées par le Secrétariat d'État auprès du Premier ministre en charge des Personnes handicapées, des villes rejoignent la mobilisation générale à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme le 02 avril.

Plusieurs de leurs monuments seront illuminés en bleu afin de rappeler, de façon symbolique, la nécessité de simplifier et améliorer le quotidien des personnes autistes, citoyens à part entière.

La ville de Saint-Pierre se joint à cette cause et illuminera en bleu pour la période du 31 mars au 02 avril 2023, les sites suivants : la façade de l'H?'tel de Ville et l'ancien pont de chemin de fer à la Ravine Blanche au niveau de la rue de la Poudrière.

Le bleu symbolisant le rêve et la vie, c'est la couleur choisie pour la symbolique de l'évènement parce que, douce et apaisante, elle semble appréciée des personnes autistes qui connaissent souvent des troubles sensoriels.

Tous les français sont également appelés à se mobiliser dimanche 02 avril pour affirmer leur soutien aux personnes autistes. S'habiller en bleu, porter un ruban bleu, mettre une bougie bleue aux fenêtres ou tout autre action ?" en bleu ?", l'engagement peut prendre différentes formes.

Et sur les réseaux sociaux, ils sont invités à poster des photos avec un # unique et générique : #TousEnBleu pour l'autisme #ChangeonsLaDonne.

- Autisme, de quoi parle-t-on ? -

Reconnu comme un handicap en France depuis 1996, l'autisme ou troubles du spectre autistique (TSA) sont des troubles chroniques du neuro-développement. Les caractéristiques de l'autisme varient énormément d'une personne à l'autre et couvrent un large spectre. Apparaissant précocement au cours de la petite enfance, les troubles du spectre autistique persistent à l'âge adulte. Ils recouvrent des situations cliniques et de handicap très variées, et se manifestent notamment par :

des difficultés à communiquer et à établir des interactions sociales ;

des comportements, des centres d'intérêts, des activités, restreints et répétitifs.

L'autisme est souvent associé à des comorbidités telles que l'anxiété, l'épilepsie, les troubles digestifs, la déficience intellectuelle, les troubles obsessionnels compulsifs etc.

Si le chiffre de la prévalence varie selon les études, les scientifiques s'accordent sur un taux de 2% pour l'autisme, soit 15.000 naissances par an en France et d'un enfant sur six pour l'ensemble des troubles du neuro-développement, soit 120.000 naissances par an en France.

- Autisme, quels sont les signaux d'alerte ? -

Parmi les signaux ayant une valeur d'alerte :

l'absence de babillage, de pointage ou d'autres gestes sociaux (au revoir, bravo…) à 12 mois ;

l'absence de mots à 18 mois ;

l'absence d'intérêt pour l'environnement ;

l'absence d'attention conjointe ;

l'absence de jeux de ?" faire-semblant ?" (dinette…) ;

la perte de langage ou de compétences sociales quel que soit l'âge.

Si vous avez un doute sur le développement de votre enfant ou que l'on vous alerte sur son développement, consultez au plus vite un professionnel de santé.

Plus un enfant atteint de troubles du spectre autistique est dépisté t?'t, plus une prise en charge adaptée, personnalisée et coordonnée peut lui être proposée dans le but de favoriser son développement, ses apprentissages et de réduire les sur-handicaps. La Haute Autorité de santé (HAS) recommande un diagnostic avant quatre ans et la mise en place d'un accompagnement dès que possible, même avant le diagnostic définitif.

