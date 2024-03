Sidélec : succès pour la 5ème marche pour le climat et la biodiversité

Ce dimanche 10 mars 2024, a eu lieu à Sainte-Suzanne, la 5ème marche pour le climat et la biodiversité. Plus de 6.500 personnes se sont mobilisées. Un record d'affluence pour cet événement devenu incontournable dans le paysage réunionnais, et qui témoigne de l'engagement croissant de la population pour la protection de notre environnement. Nous publions ci-dessous le communiqué du Sidélec (Photo : Sidélec)

Le SIDÉLEC est fier d'avoir été partenaire de cette 5ème édition, en cohérence avec ses valeurs et ses missions en faveur de la transition énergétique et de la protection de la biodiversité.



Dès le samedi 9 mars, le village de la biodiversité a ouvert ses portes au public, proposant une multitude d'ateliers, de jeux et d'animations autour de la thématique environnementale. Stands d'information, démonstrations de pratiques durables, ateliers pédagogiques pour les enfants : il y en avait pour tous les goûts et tous les âges !



Dimanche matin, c'est dans une ambiance conviviale et déterminée que les participants ont pris le départ de la marche.



La réussite de cette 5ème édition est une formidable source d'encouragement pour tous ceux qui se battent pour la préservation de notre planète.