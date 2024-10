Sodiparc : inauguration du tout premier bus 100% électrique

La mobilité durable vient de faire un grand pas en avant avec l'inauguration hier soir du premier bus silencieux et sans émissions directes de CO2. Cet investissement, en faveur d'un transport public plus vert, doit permettre d'améliorer la qualité de l’air et de réduire l'empreinte carbone sur le territoire. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : La CINOR)