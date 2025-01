Saint-Denis : les Olympiades, une "zone prioritaire" dans la lutte contre l'insécurité

Arrivé depuis deux mois à La Réunion, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, poursuit son tour des communes. Ce vendredi 17 janvier 2025, c'est dans le quartier du Moufia et plus précisément dans la cité des Olympiades à Saint-Denis qu'il s'est déplacé. Dans ce quartier généralement cité pour des violences urbaines, le calme semble être revenu. Un apaisement dû à la présence de médiateurs de quartiers mais également à une politique de la ville qui mise sur la prévention avant la sanction (Photo : ma.m/www.imazpress.com)

Ali Iboun 20 ans, est un enfant du quartier. Cet agent médiateur de nuit, en poste depuis six mois, constate le changement. "Ça se passe mieux car ce sont des amis et que l'on sait gérer la situation quand il y a un problème."

"Notre travail c'est de protéger le quartier de l'insécurité, de l'attroupement des jeunes", dit-il. Depuis leur présence, "les gens sortent de plus en plus".

Pour exemple, lors d'Halloween, "on a joué notre rôle, on a calmé les jeunes et il ne s'est rien passé dans la Rocade", explique Ali Iboun. Écoutez.

En tout, ils sont quatre médiateurs à agir pour le quartier de nuit, en plus des médiateurs de jour mis en place aux abords des établissements scolaires.

- Les Olympiades, un quartier classé "zone prioritaire" par le parquet de Saint-Denis -

Dans ce quartier de Saint-Denis, "le parquet du nord a décidé de faire de cette zone, une zone d'intervention prioritaire avec des moyens plus forts afin que la justice intervienne de façon plus directe", indique Ericka Bareigts.

Un renfort de moyens qui a permis de voir des résultats concrets "car il y a des arrestations, des travaux faits alors que les gens n'en pouvaient plus". "Nous sommes là pour leur apporter des réponses.""On a souvent entendu parler de violences dans ce quartier mais la ville agit", lance la maire. "Nous travaillons en collaboration car seul, on ne peut pas régler ces sujets", dit-elle. Écoutez.

Pour apaiser ce quartier, la municipalité a mis en place plusieurs moyens, dont les médiateurs comme Ali Iboun – qui "font remonter les problèmes" - , et puis "un travail avec la police nationale et municipale grâce aux groupement d'intervention opérationnel (GPO)", poursuit Éricka Bareigts. Écoutez.

- Le préfet fait la guerre aux squats -

Venu en visite dans ce quartier, "pour connaître les lieux", le préfet de La Réunion indique "que c'est un quartier dont j'ai entendu parler parce qu'il y a des phénomènes de délinquance, de bandes".

S'il est venu "comprendre" la collaboration mise en place, Patrice Latron a tout de même interpellé les bailleurs sociaux face aux squats dans les résidences.

"Le squat c'est de l'argent perdu pour la collectivité, la société et c'est une source de nuisance pour les habitants, raison pour laquelle je suis très attentif à la tranquillité publique", explique Patrice Latron.

Le préfet qui le dit, "face aux squats, je serais intraitable". "Les bailleurs doivent à tout prix signaler et entamer une procédure judiciaire et dès que cela sera fait, vous aurez le concours de la police pour les expulser", lance-il. Écoutez.

- Les Olympiades, un quartier en pleine rénovation -

À côté de cela, la ville agit également dans ce quartier pour le rendre plus agréable à vivre. "Nous avons fait des actions de proximité, nous allons faire un quartier qui s'améliorer et om les gens se sentent bien", indique Anilha Fernande, élue du quartier. Écoutez.

Cela passe également par des rénovations des bâtis. La SIDR a d'ailleurs débloqué plusieurs millions d'euros pour refaire les façades des immeubles et améliorer l'habitat pour lutter contre les infiltrations.

De plus, le bailleur social a indiqué que quatre gardiens seront mis en place pour faire le lien entre les habitants et les agences.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com