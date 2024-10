Tables gourmandes : un week-end plein de saveurs à Saint-Denis

Ce week-end du 28 et 29 septembre 2024, s’est déroulée la 1ère édition des Tables Gourmandes dans la ville de Saint-Denis. Un véritable succès avec une ambiance festive au rendez-vous. Les participants ont eu l'occasion de déguster une variété de plats savoureux autour de la richesse des saveurs réunionnaises. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Saint-Denis)

Entre terrasses éphémères et balades gourmandes, les chefs et artisans présents ont pu régaler les papilles de tous ! Un moment de convivialité et de partage, réunissant gourmets et gourmands dans une grande célébration de la gastronomie locale.