Tampon : pose de la première pierre de la résidence Emergence

Ce mercredi 22 janvier 2025, a eu lieu la pose de la première pierre de la résidence Emergence, au Tampon. Située rue Hubert Delisle, la résidence comportera à terme 78 logements allant du T2 au T4, mais aussi un commerce, un local collectif résidentiel et un parking. Près d'une trentaine d'arbres seront également plantés sur l'ensemble du site.

Face à une forte demande de logement de la population et à l’obligation de disposer d’au moins 25 % de logements locatifs sociaux en application de la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU), cette opération portée par la SHLMR génère de nombreux emplois et stimule l’activité économique du Tampon. La livraison de cette future résidence est prévue pour début 2026.