Du lundi 27 au vendredi 31 janvier 2025, la ville du Tampon organise l'opération "Netoy nout kartié tous contre le chik" à 3 mares. Au programme : sensibilisation des riverains sur la lutte contre les moustiques et le Chinkungunya par les agents de la Casud, débrousaillage et nettoyage des chemins par les agents communaux du Tampon, aide à l'enlèvement des encombrant par les agents communaux et collecte des encombrants. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)