Ce samedi 13 janvier, de 8 h à 15 h, pour les habitants de La Possession et du Plateau Saint-Leu, le TCO informe de la première édition 2024 d'une déchèterie éphémère et du Trokali mobile. L'occasion de faire le ménage et de se débarrasser des déchets végétaux, des encombrants et des déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E). Nous relayons leur post pour plus d'informations. (Photo : TCO )