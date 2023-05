TCO : collecte des emballages de produits phytosanitaires et d’hygiène de l’élevage

Si vous êtes agriculteurs ou éleveurs, cette information pratique va vous intéresser… Profitez des collectes organisées par ÉCO AGRI Réunion pour déposer tous vos emballages vides de produits phytosanitaires et d’hygiène de l’élevage. Nous publions ci-dessous le communiqué de TCO. (Photo : TCO)

- Quand ? -



Du mardi 9 au jeudi 11 mai 2023

- Où ? -



13 points de collectes dans l’île, dont 2 dans l’Ouest : TerraCoop Corbeil à La Saline les Hauts et au Gamm Vert de Saint-Paul. Téléchargez l’affiche pour connaître les autres points de collecte dans l’île.

- Quels emballages sont concernés ? -



Tous les bidons vides de produits phytosanitaires en matière plastique, dont la capacité est inférieure ou égale à 25 litres. Tous les bidons vides des produits d’hygiène d’élevage. Tous les sachets plastiques et boîtes (papier, carton ou multi-matériaux).Tous pièges à mouches Ceratipak et Decistrap (Ne mélangez pas les pièges à mouches avec les autres types de déchets).

- Respectez bien ces consignes -



Les bidons doivent être parfaitement rincés, séchés et apportés en vrac au point de collecte. (Les bidons contenant de l’eau ou des traces de produits seront refusés). Les bouchons doivent être placés à part dans un sachet plastique. Les boîtes et sachets doivent être vidés le plus possible, fermés et pliés.

Attention : il ne faut surtout mélanger les sachets plastiques et boîtes avec les bidons en plastique.