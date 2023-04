TCO : déchetteries et fourrière animale fermées lundi de Pâques

Les déchetteries et la fourrière animale intercommunale du TCO seront fermées au public lundi 10 avril 2023 (jour férié). Pour toute urgence relative à la fourrière animale : en cas de chien dangereux ou d'animal mort sur la voie publique, appelez le numéro vert du TCO 0 800 605 605 (appel gratuit à La Réunion). La messagerie sera activée. Laissez votre message avec toutes les informations utiles : vos nom et prénom, l'objet de votre appel, le numéro de téléphone auquel vous joindre. Un agent d'astreinte de la fourrière animale vous recontactera pour intervenir dès que possible. Pour toute autre demande, renseignement, réclamation, signalement, etc., retrouvez tous vos services en ligne dans l'Espace Habitant ou l'Espace Entreprise, suivant la situation et la nature de la demande. (Photo : TCO)