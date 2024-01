Jusqu'au 22 janvier 2024, des médiateurs se rendront à la rencontre du grand public dans les communes du Territoire Ouest sur les plages et en forêt. Cette démarche a pour but de sensibiliser la population à la gestion du tri dans les bacs jaunes, de présenter le nouveau calendrier de collecte de cette nouvelle année et d'encourager chacun à être plus responsable de ses déchets lorsqu'il se trouve sur des sites naturels ou publics (Photos : TCO)