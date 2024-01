TCO : des éco-médiateurs chez les portrois

Ce mercredi 10 janvier 2024, des éco-médiateurs se rendront à la rencontre des Portois au marché forain Place des Cheminots au Port. Cette démarche a pour but de sensibiliser la population à la gestion du tri dans les bacs jaunes, de présenter le nouveau calendrier de collecte de cette nouvelle année et d'encourager chacun à être plus responsable de ses déchets lorsqu'il se trouve sur des sites naturels ou publics. Nous vous partageons ci-dessous le calendrier de leur itinérance. (Photos : TCO)

Calendrier de leur rencontre : https://www.tco.re/actualite-du-tco/premiere-resolution-de-lannee-opter-pour-le-pique-nique-zero-dechet-57075.html?fbclid=IwAR0r-BwAD1U6CaTllwXT1zxuAeOXq1a4e8ekCRpoK2QWpv2i4WJ6GndvitQ