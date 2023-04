TCO : les élus votent en faveur de l'habitat et de l'insertion

Ce lundi 3 avril 2023, les élus du bureau communautaire du TCO se sont réunis sous la présidence d'Emmanuel Séraphin. Plusieurs décisions ont été prises concernant l'insertion et l'habitat. 50.000 euros seront investis pour favoriser l'insertion et le développement de l'emploi à travers les actions de deux associations. La participation des communes au Fonds Mutualisé pour l’Amélioration de l’Habitat a également été validée. Nous publions le communiqué du TCO ci-dessous (photo : TCO)

Sous la présidence d’Emmanuel Séraphin, les élus du Bureau Communautaire du TCO, les élus ont acté la participation des communes au fonds mutualisé pour l’amélioration de l’habitat. Ils ont également validé le soutien de la communauté d’agglomération à l’emploi et à l’insertion, par l’octroi d’aides à aux associations Initiative Réunion et ADIE.

- Économie et insertion -

Soutien à l’emploi et à l’insertion

50 000 € ont été octroyés pour favoriser l’insertion et le développement de l’emploi, lors de ce Bureau Communautaire.

Les élus ont donné leur accord pour soutenir l’association Initiative Réunion et l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique pour leurs actions dans les domaines de la création d’entreprise, l’insertion et l’emploi. Les associations s’engagent notamment à favoriser l’insertion socio-économique des publics en difficulté par la création de leur propre emploi ; favoriser la création et la pérennité des entreprises ; accompagner les micros entreprises ; conseiller et faciliter les échanges

d’expérience ...

En termes d’objectifs quantitatifs pour 2023, Initiative Réunion devra accompagner 500 nouveaux porteurs de projets sur le territoire TCO avec ses différents dispositifs pour générer 550 emplois créés ou maintenus. De son côté, l’ADIE devra accompagner financièrement 600 personnes par un microcrédit et apporter un service à 900 personnes sur l’année.

- Habitat -

Participation des communes au Fonds Mutualisé pour l’Amélioration de l’Habitat

Validé en août 2021, la création et mise en œuvre du Fonds Mutualisé pour l’Amélioration de l’Habitat (FMAH) propose deux modes d’interventions opérationnelles dont la régie intercommunale pour les travaux légers et le recours à une maîtrise d’œuvre pour les travaux lourds.

Les élus communautaires ont validé la participation des communes membres au dispositif afin d’apporter une solution opérationnelle aux familles occupantes d’habitat indigne sur leur territoire et éligible au fonds.

Le TCO sollicitera les communes dans le cadre du FMAH pour une participation de 2000€/logement dans le cadre d’une amélioration lourde et 500€/logement dans le cadre d’une amélioration légère par la régie de travaux.

En 2023, il est prévu de réaliser environ 60 chantiers par an sur l’ensemble des communes du TCO avec la répartition suivante :

• 40 chantiers d’amélioration légère, avec l’intervention de la Régie Intercommunale

• 20 chantiers d’amélioration lourde.

Par ailleurs, la situation critique du logement dans l’Ouest a été soulignée par le président du TCO, qui a annoncé sa volonté d’avoir un état des lieux exhaustif des locations dans l’Ouest, et notamment des locations saisonnières « air bnb » de plus en plus nombreuses, qui obligent bon nombre d’habitants de l’Ouest à se loger dans d’autres régions. Une étude a été demandée à l’Agorah.