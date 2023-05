TCO : les inscriptions au transport scolaire sont ouvertes

Du 1er mai au 1er août, vous pourrez inscrire en ligne votre enfant: maternelles, primaire, collège et lycée sur le site karouest et tenter de remporter de nombreux lots en participant au tirage au sort. À partir du 1er juin 2023, vous pourrez également vous rendre directement dans les agences commerciales, du lundi au vendredi uniquement le matin et sur rendez-vous. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Rendez-vous ici pour valider votre dossier. Et ici pour voir le règlement.