TCO : les risques d'inondations expliqués aux marmailles

Les mardi 9 et mercredi 11 mai prochains, deux journées de sensibilisation aux risques d'inondation seront organisées par le service GEMAPI du TCO dans le parc boisé du Port. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet pédagogique spécifique appelé Réduction des Risques Catastrophes (RRC) mené en collaboration avec la PIROI, le Réseau éducatif OASIS du Port et le Rectorat de La Réunion. L'objectif, est de sensibiliser les élèves de CM2 et de 6ème aux risques de catastrophes naturelles. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)