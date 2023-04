TCO : rencontre avec des acteurs de l'industrie culturelle et créative

Le territoire de la côte ouest (TCO) a organisé une rencontre entre différents acteurs du secteur de l'industrie culturelle et créative, notamment un studio d'animation et un collectif du monde du jeu vidéo. Le but état de "valoriser les compétences, et les ressources". (Photo : TCO)

Une rencontre s'est tenue ce vendredi 21 avril 2023, journée mondiale de la créativité et de l'Innovation entre le Territoire de la Côte Ouest (TCO), la ville de Saint-Paul et les acteurs du secteur de l'industrie culturelle et créative tels que :



- le studio d'animation Gao Shan Pictures,

- du jeu vidéo avec le collectif Collectif BoufTang,

- l'entreprise Intégrale Ingénierie

-l'Institut de L'Image de l'Océan Indien (ILOI) reconnus et primés à l'internationale.



Pour le Territoire Ouest, ces initiatives de coopération ont pour objectif de valoriser des compétences, des ressources et des dispositifs mis en place sur le territoire bénéfiques aux filières économiques en transition.