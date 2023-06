TCO : sensibilissation à la stérilisation des animaux de compagnie

Chiens et chats

En cette matinée du lundi 12 juin 2023, dans le cadre de la semaine nationale de l'identification, les médiateurs du TCO se sont rendus devant l'école de Bellemène à Saint-Paul et Gervais Barret du Port pour sensibiliser le public, petits et grands, sur l'importance d'identifier, stériliser et surveiller nos compagnons à quatre pattes. Ci-dessous le communiqué (Photo: TCO)

Depuis ce weekend, les médiateurs se mobilisent avec enthousiasme, proposant des animations pour le grand public. Samedi, ils étaient présents à Trois Bassins et à Saint-Leu, tandis que dimanche, ils se sont rendus au marché forain de la Rivière des Galets et à Terranimo au Port.

L'identification permet de retrouver rapidement un animal perdu ou égaré, facilitant ainsi les retrouvailles avec leurs propriétaires. C'est une mesure simple, mais cruciale, pour assurer leur sécurité.

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont participé à cet événement et se sont informés sur ces sujets importants. Votre engagement en faveur de la protection des animaux est précieux.