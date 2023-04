TCO : un séminaire pour faire le point sur la lutte contre l'errance animale

Le TCO continue sa lutte contre l'errance animale en organisant un séminaire jeudi 27 avril 2023. A la demande de la vice-présidente du TCO en charge de la lutte contre l'errance animale, Laetitia Lebreton, l'objectif de ce séminaire est de faire un point d'avancement sur les actions mises en place depuis 2022 et de travailler en groupe sur leur mise en œuvre. Nous publions ci-dessous le communiqué de TCO. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Pour rappel trois actions prioritaires ont été identifiées en septembre 2022 :



- L'éducation, la communication et la sensibilisation.

- La coopération et la stratégie collective.

- La responsabilisation et les sanctions.

Ces actions s'ajoutent à celles menées par le TCO tout au long de l'année, telles que les campagnes d'affichage massive sur la stérilisation, les prises en charge totale ou en partie de la stérilisation des chiens et chats pour les résidents du territoire, la communication en porte à porte, les stands événementiels ou encore les médiations auprès des scolaires.