TCO : une collecte d'emballages de produits phytosanitaires non utilisables

Éco Agri Réunion organise plusieurs collecte d'emballages de produits phytosanitaires à destination des agriculteurs et professionnel. Les emballages non utilisables pourront être déposés le 18 et le 19 avril 2023 dans trois points de collecte : Gamm Vert à Saint-Paul, SCIC Réunion à Saint-Benoît et Talarmor Agri à Saint-Pierre. Nous publions le communiqué du TCO ci-dessous.

Si vous êtes agriculteur ou utilisateur professionnel de produits phytosanitaires, cette information pratique va vous intéresser… Profitez des collectes organisées par ÉCO AGRI Réunion pour déposer tous vos emballages de produits phytosanitaires qui ne sont plus utilisables.

Les « PPNU » sont des produits phytosanitaires qui ne sont plus utilisables par leur détenteur pour les raisons suivantes :

• Altérations physico-chimiques dues à un entreposage trop long ou réalisé dans des conditions inappropriées (chaleur, humidité…),

• Interdiction d’emploi suite à un changement de réglementation,

• Changement d’itinéraire technique ou de programme cultural de l’entreprise,

• Impossibilité pour le détenteur d’identifier le produit du fait de la dégradation de l‘étiquette présente sur l’emballage.

Lors des manipulations des PPNU, protégez-vous avec des équipements appropriés (combinaison, gants, masque, lunettes). Le poids des produits transportés dans un véhicule non agricole (automobile, fourgonnette,…) ne doit pas dépasser 50 kg.

Quand ?

Les 18 et 19 avril 2023

Où ?

3 points de collectes dans l’île, dont 1 dans l’Ouest :

GAMM VERT Saint-Paul

SCIC REUNION : Saint-Benoît

TALARMOR AGRI : Saint-Pierre

Il est fortement conseillé aux professionnels de compléter l’attestation de pré-inscription et de la retourner à ÉCO AGRI Réunion avant l’opération.