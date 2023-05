TCO : "une intercommunalité organisée et structurée qui sait où elle va"

Ce jeudi 11 mai 2023, Emmanuel Séraphin, président du Territoire de la Côte Ouest et Henry Hippolyte, vice-président du TCO délégué à l’économie sociale et solidaire, ont accueilli une délégation de l’association Intercommunalités de France (autrefois appelée Association des Communautés de France- ADCF), composée de son président, Sébastien Martin, de sa directrice générale, Floriane Boulay et de Céline Lacoste, responsable de l’action régionale. Après une présentation du projet de territoire Ouest 2040, de l’Écocité et de l’armature économique du TCO, des visites de terrain sur les digues de protection des berges de la rivière des galets et au sein de l’éco-quartier Cœur de ville à La Possession ont permis à la délégation de se rendre compte de l’importance des projets et des compétences gérées par l’agglomération, pour le bien-être et la sécurité des populations. Nous relayons ci-dessous le communiqué de TCO. (Photo : TCO)

C’est la première fois que le président des Intercommunalités de France vient à La Réunion. Elu président de cette association depuis novembre 2020, Sébastien Martin a "décidé d’aller à la rencontre des territoires et de découvrir toute leur diversité. Il n’y a pas en effet une intercommunalité qui se ressemble, chacune étant basée sur sa propre logique de territoire et sur son propre projet de territoire".



Emmanuel Séraphin a tenu à présenter toutes les facettes, tous les atouts et les enjeux du territoire Ouest. Il a également insisté sur le savoir-faire des Réunionnais, sur leur ingéniosité et leur capacité d’adaptation à leur environnement. Que ce soit dans le domaine de l’aménagement du territoire avec le projet d’envergure internationale Ecocité de La Réunion, sur la transition écologique et la transition énergétique avec le projet de circuit de refroidissement d’eau de mer et de terres fertiles, la construction des cases créoles par essence bioclimatiques, ... les Réunionnais savent faire.



Le président du TCO a par ailleurs alerté Sébastien Martin sur la problématique de la loi "zéro artificialisation nette des sols" qui, à La Réunion, n’est pas du tout adaptée et "vient contrecarrer nos projets qui arrivent pourtant à maturité".

- Apaiser le territoire et offrir des logements proches des emplois -

L’accent a été mis aussi sur les Offices Fonciers Solidaires qui permettent de neutraliser le coût du foncier dans l’acquisition des logements. C’est une théorie que le TCO essaie de mettre en œuvre et de convaincre les autres intercommunalités de l’île de s’engager. La communauté d’agglomération souhaite créer des logements à proximité des emplois ; permettre aux jeunes actifs de se loger correctement sans grever leur budget par la contrainte d’achat d’une voiture ; développer encore plus la mobilité douce avec les aménagements de sentiers littoraux et l’utilisation des vélos, ...

Le projet de territoire de l’agglomération, bâti sur les fruits d’une large concertation, va permettre d’établir une feuille de route pour l’aménagement du territoire à l’horizon 2040, en veillant à l’équilibre des différents territoires, notamment des Hauts, des mi-pentes, du littoral et le cirque de Mafate. "Et le marketing territorial engagé dans le cadre de notre projet de territoire, permettra notamment de montrer la force et l’énergie déployée tous les jours pour les habitants", a conclu Emmanuel Séraphin.