TCO : une rencontre pour de meilleurs déplacements à vélo

Le vendredi 7 avril 2023, une vingtaine d'acteurs de la mobilité active étaient présent au siège du TCO pour échanger autour du vélo. Collectivités, experts et associations militantes ont eu l'occasion d'étudier des projets en cours sur le territoire Ouest mais aussi d'en proposer de nouveaux afin d'améliorer les infrastructures cyclables. À cette occasion, le service Free floating qui met en libre-service vélos et trottinettes était présenté. Les actions portées par la Caravane Sécurité Mobilité Active dont les résultats d'un questionnaire sur les déplacements à vélo ont également été mis en avant. Nous publions le communiqué du TCO ci-dessous.

Autour de partages d’expériences, de mises en valeur d’actions, de recommandations au niveau des démarches ou de process à mettre en œuvre, collectivités, associations militantes, semto, et experts, ont pu participer à un cercle d’échanges autour du vélo ce vendredi 7 avril 2023 au siège du TCO. Plus d’une vingtaine de participants a pu se concerter sur les projets en cours du TCO et ceux menés sur les 5 communes. L’occasion de présenter les projets d’infrastructures cyclables, de dresser un bilan du service de Mobi’Ouest, de découvrir le service Free floating (dispositif qui met en libre-service : vélos puis, trottinettes et scooters sur la Possession et Saint-Paul en cours de déploiement), d’inscrire à leur agenda les prochaines actions évènementielles et de relayer les actions portées par la Caravane Sécurité Mobilité Active.