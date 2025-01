Territoire de l'ouest : des médiateurs sensibilisent les usagers à l'économie d'eau

Les médiateurs du territoire de l'ouest (TCO) sensibilisent actuellement les usagers à l'économie d'eau. À Saint-Paul, ils sont allés à la rencontre de la population à la gare routière et aux pôles d’échanges, afin de partager des astuces simples pour économiser l'eau au quotidien. Ce jeudi 16 janvier 2025, les médiateurs seront à La Possession sur le parvis de la mairie puis au Port, dans le Parc boisé et sur le littoral nord. Samedi 18 janvier, l'action se tiendra au marché forain de Saint-Leu, puis au Super U et à la Pointe de Trois-Bassins. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : TCO)