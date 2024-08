Territoire de l'Ouest : inauguration de l'unité de traitement en eau potable de Maduran

C'est avec quelques années de retard que l'unité de traitement en eau potable (UTEP) a été inaugurée ce jeudi 29 août 2024 dans la commune de Saint-Leu à Maduran. Une livraison de site qui entre dans le cadre du projet de sécurisation de la qualité de l’eau du Territoire de l'Ouest. Avec plus de 17 millions d'euros investis dans le projet, la population de Saint-Leu va pouvoir profiter d'une eau propre à la consommation dès la sortir du robinet. À terme, cette station permettra de desservir les secteurs de Maduran, de l’Étang, de Piton 800 et de Piton 1000, représentant un total de 7.700 abonnés, avec une capacité de production quotidienne de 12.960 m3, assurant ainsi la couverture des besoins actuels et futurs (Photos : sly/www.imazpress.com)

Bonne nouvelle pour les Saint-Leusiens : ils pourront très bientôt profiter d'eau potable à la sortie de leurs robinets. Avec la fin des travaux de construction de l'unité de traitement des eaux potables, cette dernière pourra bientôt prendre du service pour assurer la desserte de 7.700 abonés en eau potable.

Et pour cela il aura fallu attendre plusieurs années. Ce projet de grande envergure, pensé en 2005, avait été mis en attente le temps de réaliser l'étude. En 2020, lors du transfert de compétences, le projet a été reconnu comme prioritaire en vue de la fin de ses études. En 2022, un nouveau retard a été accumulé : deux lots sur quatre ont dû être relancé à cause du Covid-19. Il faudra attendre la fin du mois d'août 2024 pour voir la finalisation de ce projet.

Soulagé, le président du Territoire de l'Ouest, Emmanuel Séraphin annonce : "enfin, après quatre années où le Territoire de l'Ouest est compétent en eau, ce site est inauguré avec un équipement d'envergure". "Plus de la moitié des habitants de Saint-Leu vont avoir, aujourd'hui, une eau potable de qualité desservie par des stations qui fonctionnent", rappelle le président. Regardez

- 75% de la population desservie en eau potable de qualité -

Une nouvelle qui ravi également le maire de Saint-Leu, Bruno Domen : "tout cela arrive après des années de mise en demeure, une première fois en 2005 et une deuxième en 2017 avant de lancer les marchés en 2019. Durée des travaux : quatre ans".

"Dans la même dynamique, on a terminé les travaux d'extension et de réparation eaux usées en centre-ville de Saint-Leu et on pourra enfin passer à la rénovation du centre-ville de la commune", explique ce dernier. Regardez

"L'ouverture de cette usine entre dans le cadre du projet eau potable qui est conduit pour La Réunion depuis plusieurs années entre l'État, l'agence régionale de santé et les collectivités", précise Jérôme Filippini, préfet de La Réunion. Il ajoute : "aujourd'hui on est très heureux parce que ce projet a pris du temps mais permet maintenant d'apporter de l'eau de qualité à la population".

Pour le préfet, le principal est de continuer sur cette lancée : "il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans de cela, c'est moins de la moitié de la population réunionnaise qui avait un accès régulier à de l'eau potable de qualité. Désormais, avec cette livraison, on va arriver à 75% de la population". Regardez

À long terme, Jérôme Filippini dit vouloir atteindre le même taux que dans l'Hexagone, soit 98% de la population desservie en eau potable de qualité.