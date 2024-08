Territoire de l'Ouest : l'intercommunalité vise à "co-construire la mobilité de demain"

La braderie commerciale battant son plein dans commune du Port, accueille un stand un peu particulier ce mercredi 7 août 2024. Sur ce dernier, la population du Territoire de l'Ouest est invitée à participer à la consultation publique sur la mobilité sur le Plan de Mobilité 2026-2036 de l'Ouest. L'occasion de "co-construire la mobilité de demain" en échangeant sur leurs attentes en matière de transports (Photos : rb/www.imazpress.com)

Définir la mobilité de demain : voilà le projet que mène le Territoire de l'Ouest avec la population.

"Le plan de déplacement urbain doit légalement évoluer en plan de mobilité (PDM), il faut donc procéder à l'élaboration du projet pour les 10 ans à venir", explique Cédric Lotz. Pour pouvoir mettre en place une mobilité qui répond au mieux aux besoins des habitants de l'Ouest, l'intercommunalité a pour projet de se déplacer "sur toutes les communes de la Possesion jusqu'à Saint-Leu". En commençant ce matin par la commune du Port. Regardez

Au coeur de la braderie commerciale de la commune, les habitants munis d'un post-it, vont relever les spécificités de leurs villes et quartiers. "On demande aux personnes de mettre en place les atouts, les contraintes et les suggestions en matière de déplacements et mobilités", précise une des intervenantes sur le stand du territoire de l'Ouest. Regardez

Sur ce stand, les participants ont notamment souligné l'importance de :

- Développer les transports en commun et les rendre plus accessibles,

- Aménager des pistes cyclables sécurisées pour encourager les modes doux,

- Favoriser le covoiturage et les solutions de mobilité partagée,

- Adapter les transports aux besoins des personnes à mobilité réduite.

Pour les habitants de l'Ouest qui n'ont pas la possibilité de se déplacer pour faire part de leurs avis sur la question, le TO propose plusieurs canaux de participation :

- Un questionnaire en ligne est disponible sur le site internet du Territoire de l'Ouest afin de recueillir les habitudes de déplacement des usagers.

- Des registres papier sont mis à disposition dans les 5 mairies du Territoire pour permettre aux citoyens de formuler leurs remarques.

- Il est possible d'envoyer ses contributions par courriel (courrier@tco.re)



