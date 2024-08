Territoire de l'Ouest : la saison des baleines est enclenchée

Ce jeudi 8 août 2024, le territoire de l'Ouest en association avec Globice Réunion propose des activités en mer pour ces vacances d'hiver austral. Au programme : Zarlor Observation des dauphins et baleines et Zarlor balade chill en catamaran. Pour respecter les règles de sécurité, Globice Réunion donne revendez-vous à la population ce samedi 10 août de 8h à 15h à St-Gilles entre l’Aquarium et le Grand Bleu pour tout savoir sur l’observation responsable de ces cétacés. Nous publions le post (Photo : Territoire de l'Ouest)