Territoire de l'Ouest : les calendriers de collecte des déchets 2025 sont en ligne

Ce mardi 31 décembre 2024, le Territoire de l'Ouest informe que les calendriers de collecte des déchets pour l'année 2025 sont disponibles sur leur site internet et également dans les boîtes aux lettres dans les villes de la Possession, le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Territoire de l'Ouest)

La communauté d'agglomération du Territoire de l'Ouest rappelle qu'il faut respecter le calendrier de collecte des déchets pour le bien-être des quartiers et pour l'environnement.

- Que faire si vous n’avez pas trouvé votre nouveau calendrier dans votre boîte aux lettres -

Pendant la période des fêtes, les boîtes aux lettres débordent de tracts publicitaires. Faites donc attention à bien récupérer votre calendrier de collecte des déchets 2025. Ne le confondez pas avec vos publicités.

Vous avez aussi la possibilité de consulter et télécharger la version numérique de votre calendrier sur le site internet du Territoire de l'Ouest.

La version numérique est un moyen facile et bien pratique de connaître les jours de collectes, et surtout un moyen écologique (pas d’impression papier).

Si toutefois vous tenez absolument à la version papier du calendrier :

- Remplissez le formulaire de signalement de calendrier non reçu dans ma boîte aux lettres, en ligne sur notre site internet.

- Ou appelez le Numéro Vert au 0800 605 605 (appel gratuit à la Réunion)

Suite à votre demande, vous recevrez votre calendrier de collecte dans votre boîte aux lettres.

- Respectez bien votre calendrier de collectes -

Vous ne souhaitez pas voir votre quartier ou votre commune en permanence jonché(e) de déchets ? Nous non plus.

Alors, ne laissez pas vos déchets n’importe où et n’importe quand. Cela génère une pollution visuelle et peut dégrader la situation sanitaire (création de gîtes larvaires de moustiques, vecteurs de dengue et de chikungunya).

Soyez attentifs. Dans certains quartiers, des modifications ont été apportées sur les collectes des végétaux.

Pour un quartier propre, sortez vos déchets au bon moment.

Les bacs et les déchets doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte ou avant quatre heures et demi du matin le jour même.

Les bacs doivent être rentrés après la collecte. Tout dépôt de déchets en dehors des jours prévus au calendrier est passible de contravention.

Les bacs ou déchets doivent être accessibles aux camions (ex. : loin des fils électriques/téléphoniques et/ou des compteurs d’eau, des clôtures, …).

Si vous avez manqué une collecte, gardez vos déchets (ne pas les sortir) jusqu’à la prochaine collecte ou apportez-les en déchèterie (s’ils y sont acceptés).

L’apport volontaire encouragé

Si vous voulez vous débarrasser rapidement de vos déchets et ne plus voir de déchets présentés en permanence sur les trottoirs :

En dehors des jours de collecte, vous pouvez apporter vos déchets préalablement triés dans l’une de nos déchèteries (accès gratuit sept jours sur sept, hors jours fériés).

Les bouteilles et bocaux en verre sont à déposer dans les bornes à verre que vous pouvez retrouver dans votre quartier ou en déchèterie. Il en est de même pour les emballages à recycler et les textiles : des bornes sont à votre disposition dans les quartiers et en déchèteries.