Territoire de l’ouest : les collectes de déchets maintenues dans l'attente d'une éventuelle alerte rouge

Le Territoire de l’ouest annonce qu'il "maintient les collectes des déchets dans la limite du déclenchement de l’alerte rouge. Ces collectes seront assurées, comme habituellement, en fonction du calendrier de collecte". Il est demandé aux habitants du territoire de rentrer leurs bacs après la collecte. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Dès l’annonce de l’alerte rouge (et si possible avant que les conditions ne se dégradent), rentrez tous vos bacs et surtout rentrez vos déchets végétaux et

encombrants car ils peuvent se transformer en projectiles très dangereux avec les vents violents et les pluies torrentielles.

Ils peuvent aussi obstruer les canalisations et entraver l’écoulement des eaux. Si les bacs n’ont pas été collectés, ils doivent aussi être mis à l’abri à l’approche du phénomène météorologique Garance.

Entreposez donc vos bacs, encombrants et déchets végétaux à l’intérieur de votre cour ou jardin, et si possible à l’abri des intempéries. Ne les laissez pas sur les trottoirs et évitez la proximité avec les canalisations et caniveaux.

Pendant l’alerte rouge, les véhicules et les hommes (hors secours) ne pourront plus circuler, il ne sera alors plus possible de procéder à la collecte des déchets.

A la levée de l’alerte rouge, de nouvelles informations sur les modalités de reprise des collectes seront transmises tant pour les bacs roulants que pour les déchets végétaux et les encombrants.