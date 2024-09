Le Territoire de l'Ouest offre une aide pour l'achat d'un vélo à assistance électrique

Entre 300 et 500 euros accordés

À partir du 1er octobre 2024 et afin de promouvoir une mobilité plus douce et respectueuse de l'environnement, le Territoire de l'Ouest offre une aide de 300 à 500 euros pour l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE) - sans condition de ressources. Qu'il soit neuf ou d'occasion.

D’un montant de 300 euros pour les VAE "classiques" et de 500 euros pour les VAE "spécifiques" (vélos cargos, triporteurs, handibikes), cette aide cumulable à celle de l’État, rend plus accessible l’achat des vélos à assistance électrique.

Les conditions d’éligibilité à l’aide à l’achat de VAE du Territoire de l’Ouest.

Pour bénéficier de cette aide, votre VAE doit :

- Être neuf ou d’occasion et acheté auprès d’un professionnel (facture requise)

- Répondre aux normes de sécurité en vigueur

- Ne pas avoir une batterie au plomb

- Avoir été acheté à partir du 1er octobre 2024

- Vous devez également résider sur le territoire de l’Ouest depuis plus de trois mois

Comment en bénéficier ? :

- Téléchargez ce formulaire

- Remplissez-le en renseignant toutes les informations demandées.

- Joignez les pièces justificatives suivantes : Copie recto-verso de la carte nationale d’identité, du passeport ou titre de séjour, en cours de validité, relevé d’identité bancaire ou postal du bénéficiaire, copie d’un justificatif de domicile sur le Territoire de l’Ouest (La Possession / Le Port / Saint-Paul / Trois-Bassins / Saint-Leu) datant de moins de trois mois (facture d’électricité, d’eau ou de téléphone), copie du dernier avis d’imposition permettant de déterminer le foyer fiscal du demandeur, copie de la facture du vélo : la facture doit notamment mentionner le nom, le prénom, l’adresse ainsi que la référence et le prix du vélo. La date d’acquisition doit être indiquée sur la facture, certificat d’homologation du vélo à assistance électrique faisant apparaître la norme NF EN 15194, la convention signée

- Envoyez le dossier complet à ce mail (attention, moins de 10 Mo), ou par courrier à l’adresse indiquée ci-après ou déposez-le au siège du Territoire de l’Ouest au BP500049 – 1 rue Eliard LAUDE 97822 Le Port Cedex