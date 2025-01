Territoire de l'ouest : plongez au cœur de l’histoire et du patrimoine de La Réunion

L’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest invite à découvrir les Zarlor. Des expériences immersives pour explorer les trésors historiques et culturels de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué du Territoire de l'ouest.

Plongez au cœur de l’histoire et du patrimoine de l’Ouest de La Réunion, accompagné par nos éclaireurs passionnés. Grâce à leurs anecdotes et récits captivants, chaque balade devient une véritable aventure, où vous découvrirez des trésors culturels et naturels méconnus.

En famille, entre amis, ou même en solo, les balades Zarlor sont pensées pour être conviviales et inclusives. Avec des itinéraires adaptés et des thématiques variées, chacun trouvera son bonheur en explorant l’Ouest à son rythme.

Réservez vite vos places pour les prochains voyages dans le temps et partez à la découverte des trésors de l’Ouest de La Réunion.

- Zarlor "balades en ville guidée" à Saint-Paul -

Tous les vendredis à 9h (prochains RDV : 3, 11 et 31 janvier 2025)

Deux circuits fascinants :

- Sur les traces des premiers habitants

Explorez des lieux emblématiques tels que le cimetière marin, la grotte du peuplement et le cimetière des esclaves. Plongez dans l’histoire lontan avec des anecdotes captivantes sur les pirates, les premiers habitants et des figures historiques comme Leconte Delisle.

- Le carré historique

Parcourez les sites incontournables de Saint-Paul : hôtel Lacay, débarcadère, cases créoles et marché forain. La balade se termine avec une dégustation rafraîchissante d’eau de coco, emblématique de la ville.

- Zarlor "Balades en ville guidée" à Saint-Leu -

Tous les vendredis à 9h (prochains RDV : 3, 10, 17 et 31 janvier 2025)

Partez à la découverte de l’histoire fascinante de Saint-Leu : bâtiments emblématiques, révolte des esclaves, vestiges ferroviaires et récits liés à La Salette. Une balade qui allie culture et patrimoine.

- Zarlor "Entre nature et terroir" à Trois-Bassins -

Chaque 2ème mercredi du mois à 9h (prochain RDV : 8 janvier 2025)

Découvrez le patrimoine unique de Trois-Bassins, un village des hauts riche en histoire et en sites naturels.

- Zarlor "Balades en ville guidée" au Port -

Chaque 3ème mercredi matin du mois à 9h (prochain RDV : 15 janvier 2025)

Découvrez une autre facette du Port, la ville la plus urbanisée mais aussi la plus boisée de La Réunion. Entre récits héroïques des pionniers du désert et trésors culturels cachés, cette balade vous offrira un nouveau regard sur cette commune méconnue.