Territoire de l'ouest : une aide financière pour passer au vélo électrique

Le Territoire de l’Ouest encourage ses habitants à opter pour le vélo à assistance électrique (VAE) grâce à une aide financière disponible depuis le 1er octobre 2024. Cette aide, de 300 euros ou 500 euros, rend l’achat d’un VAE, neuf ou d’occasion, plus accessible pour ceux qui souhaitent adopter une mobilité douce et pratique au quotidien. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Le VAE rend les déplacements quotidiens plus simples et vous permet de réduire vos dépenses en carburant. C’est aussi un choix écologique, qui contribue à diminuer les émissions de carbone et à préserver la qualité de l’air.

Avec ce dispositif, le Territoire de l’Ouest soutient une mobilité durable, à la fois pratique et respectueuse de l’environnement.

Pour connaître les conditions d’éligibilité et faire votre demande d’aide, rendez-vous sur notre page dédiée.