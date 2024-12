Propriétaires, locataires, investisseurs, le Territoire de l'ouest vous invite à Participer à l’enquête "amélioration de l’habitat". Avec le soutien des communes du territoire, la collectivité lance une enquête visant à mieux comprendre les besoins en matière de logement. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Nous souhaitons adapter nos dispositifs aux réalités du terrain et répondre de manière plus efficace aux attentes des habitants.

Cette enquête, destinée à tous les résidents des communes concernées ainsi qu’à ceux qui souhaitent devenir propriétaires ou investir localement, nous permettra d'identifier vos besoins et projets en matière de logement, d'adapter nos outils de manière ciblée et pertinente et de développer des actions concrètes pour améliorer l’habitat dans le Territoire de l’Ouest.

- Une enquête pour améliorer l'habitat -

Quels sont vos besoins en matière de logement ?

Comment pouvez-vous nous aider à améliorer l’habitat sur le Territoire de l’Ouest ?

Vous habitez à Saint-Paul, Saint-Leu, Trois-Bassins, La Possession ou Le Port ?

Vous souhaitez améliorer votre logement, devenir propriétaire ou investir dans le Territoire de l’Ouest ?

Pourquoi cette enquête ?

Prenez quelques minutes pour faire entendre votre voix sur le lien ci-dessous.