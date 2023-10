Toussaint musicale : des mélodies pour accompagner le deuil à Saint-Denis

Depuis quatre ans, la ville de Saint-Denis organise des concerts de musique classique dans les cimetières de la ville le jour de la Toussaint. Cette année encore, les musiciens se produiront de neuf heures à midi. (Photo pk/www.imazpress.com)

“Mettre de la musique aux abords des cimetières on m’avait dit que c’était presque de la folie”, se souvient Sonia Bardinot, adjointe à la maire de Saint-Denis, chargée de la culture. “Mais en 2020, quand j’en ai parlé à Ericka Bareigts, elle m’a dit “on y va””. Elle décide d’organiser des concerts de musique classique au sein des cimetières dyonisois. “Il n’y a que la musique pour mettre en condition pour prier et se recueillir”, estime-t-elle.

- Une initiative qui s'étend -

“En 2020 on avait commencé à Primat avec de la harpe et à l’ouest avec un quatuor. L’année suivante, on a ajouté de la guitare à Sainte-Clotilde. Puis l’année dernière, dans les hauts, avec les cimetières La Croix et Saint-François.” Au programme cette année ? “Un duo clavier et saxophone à Primat, Patt Burter et son piano au cimetière de l’est et nous serons aussi sur les hauts”, promet Sonia Bardinot. Une initiative bien accueillie par les visiteurs selon l’élue “les gens disent “la musique y donne à moi un bien-être””

- Des cimetières toujours plus accueillants -

“La Toussaint est une date importante pour les Dyonisiens”, estime Christèle Beumier, élue aux affaires funéraires pour la ville de Saint-Denis. “ La ville souhaite donner toute sa place à l’accompagnement des familles en deuil”, explique-t-elle. La municipalité compte 8 cimetières. Celui de Primat subit des travaux d’envergure depuis un an pour améliorer ses conditions d’accueil : pergola, toilettes, bancs éco-durables, poubelles… “Les Dyonisiens nous sollicitent de plus en plus pour les démarches et les informations”, se félicite Christèle Beumier.

