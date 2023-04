La ville du Port récompensée pour l’aménagement des berges de la rivière des Galets

Ce lundi 3 avril 2023, les 150 premiers lauréats du « Fonds vert » ont été annoncés par le ministère de la Transition écologique. Parmi eux figurent 7 lauréats réunionnais, dont la Ville du Port et son projet d’aménagement des berges de la Rivière des Galets. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo : rb / imazpress)

L’aménagement des berges de la Rivière des Galets permettra à cette partie du territoire portois de passer d’un milieu désertique à un milieu aménagé en espace vert, en îlots de fraicheur. Le projet va bénéficier d’un soutien de 125 000 € du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, aussi appelé Fonds vert.

Doté de 2 milliards d’euros, ce fonds vise à aider les collectivités territoriales et leurs partenaires afin d’accélérer leur transition écologique.



L’aménagement des berges de la Rivière des Galets (1,4 km des berges vers le stade Nelson Mandela) s’inscrit dans la continuité du projet Fil Vert qui vise à valoriser les espaces verts et naturels du territoire portois, ainsi qu’à établir une connexion entre ces espaces.

Il s'agit de réaliser un premier aménagement sur une surface de 5 hectares, comprenant :



- la création de pistes mixtes (piétons et vélos) ;



- la végétalisation du site avec création de micro forêts sur plus de 6 000 m2 pour un meilleur confort thermique. Objectifs : transplantation de plus de 200 arbres adultes d’ici mi-2024, plantation de 140 arbres jeunes et déploiement du Plan 1 million d’arbre du Département avec 6000 arbres à planter ;



- la mise en place d'une signalétique pour raconter les berges (dimensions historique, botanique et paysagère) ;



- la pose de mobiliers sportifs et récréatifs tout au long du parcours (10 agrès, piste de trail confortée).

Les travaux de ce secteur des berges doivent bientôt démarrer pour une durée d’un an et pour un coût global prévisionnel d’un million d’euro.