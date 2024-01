Les travaux de purge de la RD48 de Salazie se poursuivent le jeudi 18 et le vendredi 19 janvier 2024, avec des alternances d'ouvertures et de fermetures. (photo : sly/www.imazpress.com)

Le Conseil Départemental vous informe que les travaux de purges sur la RD48 Route de Salazie entre les secteurs « Bras Citronnier » et « Pont de l’Escalier » se poursuivront jeudi 18 et vendredi 19 janvier de 8h à 15h30 avec des fermetures d’1 heure et des ouvertures de 30 minutes.