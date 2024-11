Trois-Bassins : clôture de la quatrième étape de "Dann Kèr Lé O"

Le samedi 23 novembre 2024 de 10h30 à 18h, le Territoire de l'Ouest a continué son évènement "Dann Kèr Lé O" dans la ville de Trois-Bassins. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Territoire de l'Ouest)

Petits et grands ont profité "kom sur des roulettes " avec la cie des lianes. Également au programme, des spectacles féeriques comme un "rêve et veillée" avec Julie Frantz qui leur ont donné des paillettes plein les yeux . Cette étape se termine en beauté avec en show Brice Liie et Isnel qui ont fait résonner la culture dans les hauts du Territoire de l'Ouest