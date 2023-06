Trokali mobile de retour ce week-end

Le Trokali mobile vous donne rendez ce samedi 24 juin 2023 de 8h à 15h aux abords de la déchèterie de Dos d'âne (La Possession) et la déchèterie éphémère de la Plaine Bois de Nèfles (Saint-Paul). Une occasion pour échanger des vêtements, des chaussures, des livres, des jouets, des outils, des appareils électroniques et bien plus encore (Photo: TCO)

Le Trokali Mobile est un espace de brocante gratuite et itinérant, dans lequel déposer et récupérer des objets encore en bon état et possible.