Trophées de l’achat responsable : le Territoire de l’ouest et la ville de Saint-Denis distingués

Lors de la 4ᵉ édition des Trophées de l’achat responsable de La Réunion, le Territoire de l’ouest et la commune de Saint-Denis ont été récompensés pour leurs actions en faveur d’une "commande publique durable et inclusive". La remise des prix s’est tenue ce mercredi 12 février 2025 à Sainte-Marie. (Photos : Saint-Denis et MDEN)

Organisés par la Maison de l’emploi du nord de La Réunion (MDEN) et le Haut conseil de la commande publique (HCCP), avec le soutien de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), les Trophées de l’achat responsable mettent en avant des pratiques exemplaires dans la commande publique et privée.

L’événement récompense chaque année les initiatives visant à intégrer des critères sociaux et environnementaux dans les marchés publics. Trois catégories sont mises en avant : commande socialement responsable, commande environnementalement responsable et performance et innovation de la commande.

- Le Territoire de l’ouest primé pour un projet d’insertion à Mafate -

Dans la catégorie "Commande socialement responsable", le Territoire de l’ouest a été distingué pour la construction du Bureau d’information touristique (BIT) de Mafate. Ce projet a permis la mise en place de 576 heures d’insertion et d’un marché réservé porté par l’Association locale d’insertion par l’économique (ALIE).

Cinq ouvriers originaires du cirque ont été recrutés, facilitant ainsi l’accès à l’emploi des habitants.

Selon Emmanuel Séraphin, président du Territoire de l’Ouest, cette démarche va au-delà des obligations réglementaires et s’inscrit dans "une volonté de soutenir l’économie sociale et solidaire tout en favorisant l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi".

- Une micro-forêt urbaine distinguée à Saint-Denis -

La Ville de Saint-Denis a été récompensée dans la catégorie "Commande environnementalement responsable" pour son marché d’aménagement d’une forêt urbaine sur le site de l’ancienne bibliothèque départementale, le long du boulevard Lancastel.

D’une superficie de 5.000 m², ce projet prévoit la plantation de plus de 27.000 plants et la reconstitution des sols pour créer un nouvel espace vert en milieu urbain.

Outre son impact écologique, cette initiative intègre également un volet social avec 1.150 heures d’insertion pour accompagner des personnes en difficulté vers l’emploi.

Fernande Anilha, élue en charge des marchés publics à Saint-Denis, souligne que ce projet illustre "l’engagement de la ville en faveur d’un aménagement durable, tout en soutenant l’économie locale via des collaborations avec des TPE et PME réunionnaises".

- Un levier pour une commande publique durable -

Depuis sa création, le concours des Trophées de l’achat responsable vise à encourager les acheteurs à intégrer les principes du développement durable dans leurs pratiques.

La réglementation impose désormais que 100 % des contrats publics incluent une considération environnementale et que 30 % comportent un critère social d’ici 2025.

Brigitte Adame, présidente de la MDEN, rappelle que ces exigences nécessitent un accompagnement des acheteurs publics et privés afin d’optimiser leurs stratégies d’achat.

"L’achat durable doit se généraliser dans nos pratiques, avec des objectifs mesurables et atteignables", a-t-elle précisé.

Avec ces distinctions, le Territoire de l’Ouest et la Ville de Saint-Denis illustrent les dynamiques en cours à La Réunion pour une commande publique plus responsable et adaptée aux enjeux environnementaux et sociaux.

