Un conseil National de la Refondation pour prévenir la délinquance des jeunes

Le conseiller régional Frédéric Maillot a représenté la collectivité à l’Université de La Réunion lors du Conseil national de la refondation sur la prévention de la délinquance des jeunes (CNR) ce vendredi 3 mai 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Région Réunion)

Élus et représentant des forces de l’ordre étaient également réunis. Durant toute la mâtinée, des travaux de groupe étaient proposés autour des thématiques suivantes :

- la réponse sécuritaire et judiciaire à la délinquance des jeunes

- la prévention par le soutien à la parentalité

- la prévention primaire (éducation, médiation, éducation populaire, etc.)

- l'insertion sociale et professionnelle des jeunes