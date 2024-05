Un Jardin pédagogique pour les marmailles de l'Étang-Salé

Ce vendredi 3 mai 2024, l’école maternelle Roche Carangue de l’Etang-Salé a inauguré son jardin Pédagogique et éducatif. Cette action inscrite dans le Pacte de Solidarité Territorial 2ème génération (PST 2), permettra aux enfants de mettre la main dans la terre pour découvrir le plaisir du jardinage mais surtout la préservation de notre environnement. Une inauguration qui s’est déroulée en présence des enfants, de toute l’équipe éducative, de Mathieu Hoarau, maire de l’Etang-Salé et de Louise Simbaye, Conseillère départementale. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : Département)

Ce jardin est le fruit du travail d’un groupe d’agents en chantier d’insertion à vocation agricole et artisanal. Des agents qui sont à l’origine de la réalisation des jardins potagers sur le territoire de l’Etang-Salé. Le Jardin Pédagogique et éducatif de l’école de Roche Carangue est une opération pilotée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville financée par le Département à hauteur de 128 000 euros.

Un projet qui prévoit la mise en place de plusieurs actions permettant les échanges, l’autonomie et l’insertion de personnes en situation sociales et professionnelles notamment par l’aménagement de parcelles de jardin partagés et de jardins de démonstration.

"Vous avez aujourd’hui entre les mains un très bel outil, un monde vivant dont vous devenez les artisans, et les gardiens. Je vous invite à profiter pleinement de chaque moment que vous vivrez dans ce jardin. Avec près de 100 millions d’euros investis pour chaque PST, il y en a 2 actuellement, nous avons pu financer de très beaux projets sur l’ensemble de l’île comme celui que nous découvrons aujourd’hui", a expliqué Louise Simbaye.

Ce jardin est une introduction à la connaissance des plantes qui deviendront des aliments à cuisiner et à déguster. L’éducation à l’environnement et au développement durable est un outil qui peut inciter les enfants et les adolescents à aller vers l’écocitoyenneté dans leurs comportements et leurs décisions.

"C’est ici que vous construirez vos plus beaux souvenirs, et surtout, une conscience du monde qui vous entoure, un monde fragile qui a besoin de vous, de votre innocence, et de votre bienveillance. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à cette belle aventure que vous allez vivre le temps de votre passage dans cette école", a encore précisé Louise Simbaye.

Les communes qui continuent d’être accompagnées par le Département puisque la 3ème génération du PST 2024-2026 qui devient le Pacte Département et Territoires (PDT) est actuellement en préparation. Ce sont 90 millions d’euros qui permettront de financer les futurs projets des communes.