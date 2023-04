Un nouvel envol pour les pétrels à Saint-Denis

Ce vendredi 28 avril 2023, cinq pétrels de Barau ont été relâchés du front de mer de Saint-Denis en présence d'élèves de primaire. Depuis le début de la saison d'envol, la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor) a recueilli près de 900 oiseaux. Tous les jours, quelques uns d'entre eux prennent le large. Pour rappel, la commune de Saint-Denis soutient l'opération des "Jours de la Nuit" (Photos : rb/www.imazpress.com)

Cinq oiseaux se sont envolés ce vendredi accompagnés par la Seor et des élèves de primaire. "Ces pétrels reviendront à La Réunion dans quatre à cinq ans quand ils pourront se reproduirent. Pendant tout ce temps, ils ne se poseront pas sur terre et resteront en mer" explique aux enfants Christian Léger, président de la Seor.

Le 28 mars, le premier pétrel de la saison était recueilli par le centre de soins. À partir du 11 avril la saison était réellement lancée avec une trentaine d'individus récupérés par jour. Jeudi dernier, lors du pic d'envol, la barre des 100 pétrels par jour a été dépassée.

- Une saison d'envol bientôt terminée -

Aujourd'hui, la saison d'envol est bientôt terminée même si le nombre de sauvetage reste important, à hauteur de 50 par jour. Christian Léger dresse à l'occasion de ce nouveau relaché un premier bilan de saison qui n'est pas "positif" mais moins lourd que prévu. "On peut toujours faire mieux et il faut progresser du côté de nos éclairages et de la pollution lumineuse" exprime-t-il.

Jean-Pierre Marchau, 3ème adjoint à la mairie de Saint-Denis a participé à ce laché de pétrels. "C'est important pour Saint-Denis de faire de ce moment un temps fort pour éduquer les enfants à la protection du vivant. Nous devons apprendre à partager l'espace avec les animaux" souligne-t-il.

La mairie se fixe à l'horizon 2024, un objectif de 9 000 luminaires remplacés pour intégrer un éclairage LED afin de diviser paar deux la faacture énergetique dans un contexte d'inlation et préserver la biodiversité.

Que faire si vous trouvez un oiseau échoué ?

Si vous trouvez un oiseau échoué, n’hésitez pas à rapidement contacter la Société d’études ornithologiques de La Réunion au 02 62 20 46 65. "Si personne n’est disponible lors de votre appel, laissez votre nom et votre numéro de téléphone sur notre répondeur. Dès lors, nous organiserons ensemble sa récupération dans les plus brefs délais grâce à notre réseau de sauvetage (bénévoles + structures relais) opérationnel sur toute l’île" précise la SEOR sur sa page.

Quelques conseils si vous tombez sur un oiseau : "mettez-le dans un carton, dans lequel vous avez fait quelques trous pour lui permettre de respirer et placez-le dans un endroit au calme, à l’abri de la chaleur et du soleil, des chiens et des chats. Ne le nourrissez pas !"

