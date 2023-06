Un battle d’Hip Hop endiablée à Saint-Denis

Saint-Denis, labellisée Terres de jeux, a accueilli ce week-end du 27 et 28 mai 2023, la Battle de Break Dance du Hip Hop Garden. Les breakdancers ont pu se lâcher et se mesurer entre eux ce dimanche après-midi.

Pour les 50 ans du Hip Hop, les danseurs ont redoublé de ferveur, de créativité et d’ingéniosité pour faire honneur à leur discipline sous les yeux attentifs de la commission Breaking de la Fédération Française de Danse (FFD) et des membres de l’Équipe de France en tant que jury.



Une belle ode au Hip Hop pour célébrer ce mouvement culturelle et musicale populaire qui rythme la vie de nombreuses personnes depuis des décennies.