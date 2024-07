Une cérémonie et un feu d'artifice pour illuminer le 14 juillet à Saint-Paul

Ce dimanche 14 juillet, jour de fête nationale, la ville de Saint-Paul organise plusieurs événements. Le premier, la cérémonie de commémoration, avant un important feu d'artifice prévu à 20 heures sur le Débarcadère. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune (Photo : www.imazpress.com)

Les Fêtes de juillet de Saint-Paul prennent une dimension particulière à l'occasion des 60 ans de cet événement historique.

Préparez-vous à être émerveillés par un feu d'artifice spectaculaire prévu à 20 heures sur le Débarcadère, le dimanche 14 juillet.

Bien plus qu'un feu d'artifice, ce moment magique proposera un spectacle pyrotechnique et pyrosymphonique grandiose, célébrant six décennies de tradition et de joie. Et ce n'est que le début de la soirée.



Avant et après le feu d’artifice, rejoignez-nous pour une grande soirée de concerts avec le grand retour du bal la poussière du 14 juillet sur le front de mer. David Louisin, Emmanuelle Ivara, Cliff Azor, Progression, Bruny (Orage), Benjam, Willy Fessin, Marshall, Algéric, Kent1, Tatase et Léa Churros.

Des festivités entièrement gratuites pour célébrer la Fête nationale nout’ tout’ ansanm.



Les Fêtes de juillet de Saint-Paul, ce sont plus de 200.000 personnes attendues à la plus grande braderie de La Réunion en centre-ville, avec des concerts captivants proposés au parc Expobat pendant sept jours.

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre des moments inoubliables et de partager des instants de bonheur et d’unité.