Une opération de contrôle au Tampon pour assurer la sécurité de tous

Le vendredi 7 février 2025, à la gare routière du Tampon et aux arrêts de Trois-Mares, a eu lieu une succession de contrôle pour la sécurité de tous, voyageurs et usagers de la voie publique. Titres de transports, stupéfiants, armes, conducteurs, bus... Une opération commune aux agents des forces de l'ordre, de la Semittel et de la CASUD. Ces opérations ont lieu plusieurs fois par an sur toutes les gares des quatre communes de l'intercommunalité. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : CASUD).