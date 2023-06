Saint-Denis: une opération importante pour la protection de la biodiversité

Depuis octobre 2022, Saint-Denis, ville écologique et durable, en partenariat avec l’association pour la Valorisation de l'Entre Deux Monde (AV2eM) a mené une vaste opération d’abattage de tulipiers du Gabon, une espèce envahissante originaire d’Afrique, qui représente un danger pour la flore locale (Photo : www.imazpress.com)

Dans plusieurs quartiers du chef-lieu, c’est 92 tulipiers du Gabon qui ont été abattus et remplacés par des arbres endémiques et exotiques non envahissantes, tels que le Bois de joli coeur, le Flamboyant, le Takamaka et bien d’autres etc.

Plusieurs ateliers de sensibilisation ont également eu lieu dans les quartiers concernés. Plus de 400 personnes (habitants, établissements scolaires, agents de la ville) ont été sensibilisés aux espèces exotiques envahissantes (EEE).

Financée par l’Union Européenne et la Région cette démarche de préservation des espèces endémiques de la Réunion est un combat important. Le tulipier du Gabon, une essence étrangère, comme bien d’autres, sont des espèces importées qui présentent un risque pour la flore locale et donc l’identité de l’île. Avec 40% du territoire réunionnais inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco, Saint-Denis, sensible et soucieuse de l’environnement, est engagée afin de préserver au mieux sa biodiversité.