Unis Cité Réunion: 152 volontaires accueillis en service civique

Le jeudi 31 octobre 2024, l’association Unis Cité Réunion a organisé sa traditionnelle cérémonie de lancement de ses missions de service civique à l’hôtel Créolia de Saint-Denis. Une cérémonie au cours de laquelle 152 jeunes, partenaires et institutions se sont réunis pour partager les actions sur le terrain d’ici à juin 2025. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Uni Cité Réunion )

À cette occasion, les 152 volontaires ont été accueillis par Ericka Bareigts, maire de la ville de Saint-Denis, Cyprien Rochetaing, chef du pôle jeunesse, éducation populaire et vie associative (JEPVA ) et Didier Lefevre, défenseur des droits Réunion-Mayotte. Après une présentation des promotions de volontaires, réparties aux quatre coins de l’île, de Saint-Denis à Saint-Pierre en passant par Le Port et Saint-Benoît, ils ont pu résumer leurs missions.

Missions parmi lesquelles se trouvent deux nouveautés cette année : faire vivre la mémoire de l’esclavage et valoriser le patrimoine réunionnais ainsi que le service civique écologique. Première prise de parole en public, chorégraphie de danse, remise de tenue officielle, cette cérémonie représente un véritable temps fort pour ces jeunes engagés

- Un service civique en équipes et dans la diversité -

Première antenne d’Unis Cité en Outre-Mer, Unis Cité Réunion a connu un très fort développement depuis 2020 et accueille, cette année, 152 volontaires. Répartis en équipes, ils proviennent d’horizons divers afin de favoriser la diversité. Ces équipes sont constituées en moyenne de 85 % de NEETS (ni en emploi, ni en formation, ni en études), 60 % de femmes et 40 % d’hommes. De tous niveaux d’études (29% d’infra-bac, 60% de bac à bac+2, 11% de bac +2 et plus), 27% d’entre eux sont issus de quartiers prioritaires de la ville (QPV) et quatre pour cent sont en situation de handicap.

- Une variété de missions de service civique -

Vêtus de leur t-shirt orange et jaune, ces jeunes se sont engagés aux quatre coins de l’île afin de répondre à diverses problématiques sociétales via les programmes suivants :

- Mémoire de l’esclavage à La Réunion : sensibiliser le grand public sur l’histoire et le vivre ensemble à La Réunion

- Solidarité Seniors : réaliser des visites de convivialité auprès des gramounes afin de lutter contre leur isolement

- Solidarité aidants : rompre l’isolement des personnes en situation de handicap et/ou de dépendance due à l’âge et/ou une maladie

- Cinéma et Citoyenneté : diffuser et rendre accessible la culture cinématographique auprès de jeunes de tous milieux

- Service civique écologique : agir concrètement en faveur de la transition écologique

- Ecovolonterre : sensibiliser la population sur la biodiversité et participer à la protection de l’environnement

- Solidarité Énergie : lutter contre la précarité énergétique

- Jeunes ambassadeurs des enfants (JADE) : sensibiliser les enfants sur leurs droits et lutter contre les discriminations