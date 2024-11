Vakans dann Port : les inscriptions pour les centres de loisirs très bientôt ouvertes

Pour les vacances de janvier 2025, la ville du Port et le CCAS avec le soutien de la CAF, mettent en place les centres de loisirs - accueil de mineurs sans hébergement du jeudi 02 au vendredi 17 janvier 2025. Dès mardi 19 novembre, les inscriptions seront ouvertes. Les activités seront proposées autour du thème : "Nou fé, nou zoué". Les places sont limitées : 184 enfants seront accueillis en maternelle et 250 en élémentaire. Nous publions ci-dessous le communiqué du Port (Photo : Le Port)

Les inscriptions sont ouvertes du 19 au 27 novembre (voir calendrier ci-dessous) à la Régie monétique, lundi au jeudi, 8h15-12h et 13-16h et le vendredi de 8h15 à 11h30.

- Mardi 19 novembre – centres Paule Legros et Appolina Delpha

- Mercredi 20 novembre - Centre Laurent Vergès

- Jeudi 21 novembre - Centre Françoise Dolto

- Lundi 25 novembre - Centres Camille Macarty et Henri Wallon

- Mardi 26 novembre - Centre Georges Thiebaut

- Mercredi 27 novembre - Centres Benjamin Hoareau et Ariste Bolon

Les dossiers d’inscription sont disponibles à la Régie monétique. Les pièces à joindre : livret de famille, attestation CAF, certificat médical.

Plus d’infos : 0692 61 08 00 ou 0692 76 13 75 .