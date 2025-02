La première édition du Village Diabète Réunion 2025 se tiendra le vendredi 21 et le samedi 22 février 2025 à la Nordev de Saint-Denis. L'événement aura lieu aux côtés des associations ADJ 974 et l'Association diabète nutrition (ADN 974). Le but étant d'informer, sensibiliser et accompagner les citoyens dans la lutte contre le diabète. Nous publions le post ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com).