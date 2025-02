Louis Vuitton signe une convention avec la coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon

Ce mardi 25 février 2025 à Paris, sur le stand du Département au Salon international de l’agriculture, la présidente de la Coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon (CAHEB) a signé une convention de partenariat avec Jacques Cavallier-Belletrud, parfumeur français travaillant pour Louis Vuitton. Louis Vuitton souhaite miser sur le géranium de La Réunion. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Le Département)

L’illustre parfumeur-créateur, nez officiel de Louis Vuitton, première marque du Groupe Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), a déclaré :

"Je suis très heureux de travailler avec la Coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon (CAHEB) et de valoriser ce patrimoine que je connaissais depuis mon enfance, grâce à mon père lui aussi, nez de parfumeur. J’ai effectué, pour la première fois sur cette île de l’océan Indien, le déplacement l’année dernière à la Caheb pour accompagner le développement des plantes aromatiques et à parfums".

La convention signée ce jour pose un cadre juridique pour la plantation, la transformation et la création d’huiles essentielles. Avec le géranium, d’autres plantes à parfums comme le vétiver et la vanille sont également appelées à obtenir une reconnaissance internationale, mais ne dévoilons pas tout.

Serge Hoareau, vice-président du Département délégué à l’Agriculture, a présidé la séance de signature :

"Je suis fier du travail de la Caheb et de nos agriculteurs qui portent cette culture au sens propre et au figuré à l’international. Aujourd’hui, c’est la récompense du travail et de l’engagement de nos agriculteurs qui ont toujours cru à l’excellence de ce produit et à son devenir".

Le développement de la filière plantes à parfums, aromatiques et médicinales (PAPAM) fait partie du plan Agripéi 2030, le plan du développement agricole du Département qui vise notamment à valoriser la production locale, les circuits courts, l’agriculture biologique et les filières de niche et d’excellence.

Ce sont près de 1000 exploitants qui cultivent ces plantes sur près de 500 ha sur l’île intense.

- Marie-Rose Séverin, une "PDG" heureuse -

"PDG signifie Planteuse de Géranium" se plaît à répéter Marie-Rose Séverin qui raconte la genèse de cette belle aventure : "Tout a commencé l’année dernière, avec un coup de téléphone de monsieur Cavallier qui m’a fait part de son intérêt pour les plantes à parfum de La Réunion. Il est ensuite venu visiter nos exploitations au Tampon".

La signature de la convention de partenariat constitue une étape cruciale de la collaboration naissante entre la Caheb et Louis Vuitton.

Pour la Caheb, chaque édition du Salon international de l’agriculture (SIA) à Paris apporte son lot de bonnes nouvelles. Rappelons qu’il y a un an, presque jour pour jour au SIA 2024, Marie-Rose Séverin a conclu une association avec le parfumeur Shiseido et le créateur de fragrance DMS Firmenich.

"Après Shiseido, c’est le nez de Louis Vuitton qui est tombé amoureux des senteurs de notre île. Je suis fière du travail accompli, très heureuse de faire rayonner ce produit phare de La Réunion qui demande beaucoup de labeur, et j’ai en cet instant une pensée pour tous les agriculteurs d’huiles essentielles".