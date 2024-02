Violences à l'égard des enfants : le Département se dote d'un plan d'action

Ce mercredi 21 février 2024, le Département de La Réunion et ses partenaires institutionnels et associatifs ont signé le plan départemental de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales à l'égard des enfants. Une signature effectuée à l’occasion de la réunion de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE). "Un effort sans précèdent en matière de défense des enfants", annonce Cyrille Melchior, président du Conseil départemental. Un sujet majeur, quand on sait que chaque semaine en France un enfant meurt sous le coup de ses parents. En 2022, à La Réunion, parmi les 11.208 victimes de violences recensées, une sur deux a été maltraitée au sein même de sa famille (Photo : www.imazpress.com)

On note également que le nombre d’informations préoccupantes (IP), qui désignent les situations mettant en évidence un danger ou un risque de danger pour un mineur, a augmenté de 10% en 2023 par rapport aux années précédentes, atteignant plus de 6.000 IP.

- Une meilleure prise en charge -

"Nous avons désormais à notre disposition un outil d’innovation sociale et de transformation sociétale, un outil au service des familles, un outil de prévention, de lutte qui permet à ce combat d’entrer dans une nouvelle dimension" se félicite Cyrille Melchior en préambule à la signature du plan.

Ce plan d'action, signé par Le Département, l’Etat, la procureure générale de la Cour d’appel, le premier président de la Cour d’appel, le rectorat, l’agence régionale de santé (ARS), la Caisse d’allocations familiales (CAF) et de nombreuses associations, se concentre sur cinq points principaux :

- Le repérage précoce des enfants victimes de violences intrafamiliales

- Une prise en charge adaptée sur le plan social, sanitaire et juridique de l’enfant victime pour une meilleure prise en compte de ses besoins fondamentaux

- Une culture commune en matière de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales

- Un plan de communication en direction du grand public et interprofessionnel

- Une gouvernance partagée

Il faut "aller beaucoup plus loin en matière de détection de ces violences... agir pour éviter les récidives, mettre en sécurité les personnes, qu'il s'agisse des enfants ou des adultes, mieux coordonner nos politiques publiques" martèle Cyrille Melchior. "Car trop souvent, chacun agit dans son propre couloir sans concertation avec les autres. À mieux travailler ensemble, nous serons plus efficaces", détaille le président du Département. Retrouvez ci-dessous son interview :

Concrètement, "il s'agira de développer les caravanes, qui ont pour mission de sensibiliser les jeunes aux violences et de leur offrir un espace d'écoute". "Il faudra également veiller à la continuité de la scolarisation et à la santé des enfants victimes de violences conjugales en proposant un hébergement d'urgence", détaillent les associations présentes.

De nombreuses autres mesures seront prises. "Il est prévu également de sensibiliser davantage les futurs et jeunes parents sur l'impact des addictions sur les enfants ainsi que sur les risques du syndrome d'alcoolisation fœtale", soulignent les associations.

- Un plan de communication en direction du grand public et interprofessionnelle -

La mise en place d'un plan de communication est également prévue.

"Tous ce que nous faisons nous devons le faire savoir, aller faire les citoyens. Par exemple, nous disposons de caravanes d'accès aux droits qui circulent partout en ville et qui offrent l'occasion de rencontres entre les familles en difficulté et les travailleurs sociaux...", explique Cyrille Melchior. Retrouvez ci-dessous son interview :

L'objectif est de "libérer la parole et diminuer la tolérence sociale envers les violences en diffusant des messages percutants à long terme, à travers différents canaux", expliquent les associations. Le message fort de cette campagne sera "certaines cassures ne s'effacent pas", diffusé via les médias, les réseaux sociaux et les supports présents de la vie quotidienne des enfants, tels que le carnet de santé.

Par ailleurs, il est prévu de mettre en place une plateforme téléphonique départementale à destination des enfants, mais également des professionnels, qui jouera un rôle de conseil et d'orientation.

Le Département a affirmé son engagement en matière de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales en direction des enfants, en l’inscrivant comme une priorité de son plan de mandature 2021-2028.

lc/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com