Transports publics : un contrat entre la Cinor et Crystal pour réduire l’impact environnemental

La Cinor vient de conclure un contrat de délégation de service public avec le groupement Crystal pour une durée de huit ans. Ce lundi 27 janvier 2024, une présentation des services a été opérée par le président de la Cinor, Maurice Gironcel et la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts. Objectif : adapter le réseau de transport urbain Citalis aux besoins en matière de mobilité, tout en réduisant l'impact environnemental dans le nord de l’île (Photos : sly/www.imazpress.com)

Alors que plusieurs autorités organisatrices de mobilité (AOM) de La Réunion renouvellent leurs contrats de délégation de service public (DSP), la Cinor a finalisé fin 2024 son nouveau partenariat pour le réseau de transports urbains du nord de la région.

Le groupement Crystal, composé de plusieurs entreprises, est désormais chargé de gérer et d’exploiter le réseau Citalis pour les huit prochaines années. Ce contrat représente un investissement total de près de 400 millions d’euros, dont 15 millions alloués à l’achat de 29 bus articulés, afin, selon la Cinor, "de moderniser la flotte et répondre aux besoins croissants du territoire".

En 2025, la CINOR consacrera 53 millions d’euros aux dépenses liées à la mobilité, avec une part importante de 42,5 millions d’euros dédiée au fonctionnement du réseau Citalis.

- De nouvelles offres pour mieux desservir le territoire -

Ce nouveau contrat s’accompagne de plusieurs évolutions. Parmi elles, une extension des horaires sur certaines lignes, notamment vers des quartiers comme La Montagne ou la Colline des Camélias.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, précise : "Jusqu’à présent, il n’était pas possible de rentrer en bus après 15 heures le dimanche dans certains quartiers. Désormais, des bus seront disponibles jusqu’à 19 heures, ce qui répond à une demande des habitants." Écoutez :

D’autres services viennent enrichir l’offre de transport : la possibilité de réserver un bus pour des déplacements en soirée ou l’amélioration des fréquences sur certaines lignes saturées. En parallèle, le développement des modes actifs se poursuit, avec l’ajout de 10 stations de vélos en libre-service et l’installation de 5 stations de réparation sur le territoire de la Cinor.

- Les infrastructures et projets en cours -

Le territoire bénéficie déjà d’aménagements notables, comme le téléphérique urbain Papang, mis en service en 2022, qui enregistre près de 6 000 voyages quotidiens.

Maurice Gironcel, président de la CINOR, souligne le succès de cette infrastructure. Selon lui, pour changer les habitudes, il faut offrir des solutions de mobilités adaptées au besoin de la population : "En moins de trois ans, plus de 4,6 millions de trajets ont été réalisés. Cela prouve que lorsqu’une solution de transport répond aux besoins, elle est adoptée." Regardez :

D’autres projets d’envergure sont en préparation, notamment un second téléphérique reliant La Montagne à Bellepierre, dont la première pierre sera posée cette année. Par ailleurs, des parkings relais sont prévus à Duparc et Champ Fleuri pour favoriser l’intermodalité entre la voiture et les transports en commun.

- Un défi pour la transition écologique et la mobilité durable -

Malgré ces efforts, l’objectif de 15 % de part modale pour les transports collectifs, fixé par le Schéma d’Aménagement Régional (SAR), reste ambitieux. En 2025, la CINOR espère renforcer l’attractivité des transports publics et des solutions alternatives à la voiture, comme les vélos verts ou le covoiturage.

Enfin, des mesures de sécurité dans les bus, comme le recrutement de contrôleurs dédiés, ont été mises en place. Ericka Bareigts insiste : "Globalement, cela se passe bien, mais il est essentiel de continuer à améliorer la sécurité et le confort des usagers."

Avec ce contrat, la CINOR cherche à relever le double défi de répondre aux besoins de mobilité des habitants tout en réduisant l’impact environnemental des déplacements.

